Руководитель студии Marvel похвалил режиссёра "Стражей Галактики" Джеймса Ганна
Кинорежиссёр Джеймс Ганн. Фото: © Wikimedia Commons
По мнению Кевина Файги, постановщик, который больше не работает над блокбастером, делает классные кинокартины.
Глава студии Marvel Кевин Файги в недавнем интервью заявил, что третьи "Стражи Галактики" всё же выйдут, а увольнение Джеймса Ганна не повлияет на планы компании. Об этом сообщает THR.
Файги заявил, что он недавно посмотрел "Аквамена" — фильм руководителю Marvel Studios очень понравился. По словам Файги, он не видит соперничества между DC и Marvel. Что же касается Джеймса Ганна, то Файги заявил, что режиссёр делает классные фильмы.
Вместе с этим Файги добавил, что в преддверии выхода четвёртых "Мстителей" авторы не планируют делиться какими-либо подробностями относительно сюжета. Премьера ленты в России запланирована на 25 апреля 2019 года.