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Опубликовано 9 января 2019, 17:20

Руководитель студии Marvel похвалил режиссёра "Стражей Галактики" Джеймса Ганна

Кинорежиссёр&nbsp;Джеймс Ганн. Фото: &copy;&nbsp;Wikimedia Commons

Кинорежиссёр Джеймс Ганн. Фото: © Wikimedia Commons

По мнению Кевина Файги, постановщик, который больше не работает над блокбастером, делает классные кинокартины.

Глава студии Marvel Кевин Файги в недавнем интервью заявил, что третьи "Стражи Галактики" всё же выйдут, а увольнение Джеймса Ганна не повлияет на планы компании. Об этом сообщает THR.

Файги заявил, что он недавно посмотрел "Аквамена" — фильм руководителю Marvel Studios очень понравился. По словам Файги, он не видит соперничества между DC и Marvel. Что же касается Джеймса Ганна, то Файги заявил, что режиссёр делает классные фильмы.

Вместе с этим Файги добавил, что в преддверии выхода четвёртых "Мстителей" авторы не планируют делиться какими-либо подробностями относительно сюжета. Премьера ленты в России запланирована на 25 апреля 2019 года.

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Сергей Сурепин
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