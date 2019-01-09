Руководитель студии Marvel похвалил режиссёра "Стражей Галактики" Джеймса Ганна

По мнению Кевина Файги, постановщик, который больше не работает над блокбастером, делает классные кинокартины.

Глава студии Marvel Кевин Файги в недавнем интервью заявил, что третьи "Стражи Галактики" всё же выйдут, а увольнение Джеймса Ганна не повлияет на планы компании. Об этом сообщает THR.

Файги заявил, что он недавно посмотрел "Аквамена" — фильм руководителю Marvel Studios очень понравился. По словам Файги, он не видит соперничества между DC и Marvel. Что же касается Джеймса Ганна, то Файги заявил, что режиссёр делает классные фильмы.