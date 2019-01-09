MSI показала мощный ноутбук для геймеров

Разработчики пока не рассказывают, сколько будет стоить устройство и когда ожидается выход ультрабука.

Компания MSI посетила конференцию CES 2019. Разработчики представили ультрабук GS75 Stealth, который поддерживает новую технологию трассировки лучей, что скажется на качестве изображения.

Фото: © MSI

Новое устройство получило видеокарту NVIDIA RTX 2080, процессор Intel Core i7 и безрамочный экран на 17,3 дюйма с частотой обновления 144 Гц. Весит ноутбук 2,2 килограмма, а толщина чёрно-золотого корпуса около 19 миллиметров.