Дейв Батиста сыграет в фильме "Дюна"

Актёр Дейв Батиста исполнит роль в будущем перезапуске "Дюны" по одноимённому роману Фрэнка Герберта. Об этом сообщает издание Variety .

Звезда "Стражей Галактики" (Дракс) сыграет "Зверя" Глоссу Раббана. Он — жестокий племянник барона Владимира Харконнена. Ранее сообщалось, что режиссёрское кресло фильма займёт Дени Вильнёв, который уже работал с Батистой над "Бегущим по лезвию 2049". Главную роль исполнит Тимоти Шаламе ("Зови меня своим именем").