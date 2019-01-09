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Регион
Опубликовано 9 января 2019, 14:16

Дейв Батиста сыграет в фильме "Дюна"

Кадр фильма "Стражи Галактики"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Стражи Галактики"/ © Кинопоиск

Звезда "Стражей Галактики" присоединился к актёрскому составу будущей кинокартины Дени Вильнёва.

Актёр Дейв Батиста исполнит роль в будущем перезапуске "Дюны" по одноимённому роману Фрэнка Герберта. Об этом сообщает издание Variety.

Звезда "Стражей Галактики" (Дракс) сыграет "Зверя" Глоссу Раббана. Он — жестокий племянник барона Владимира Харконнена. Ранее сообщалось, что режиссёрское кресло фильма займёт Дени Вильнёв, который уже работал с Батистой над "Бегущим по лезвию 2049". Главную роль исполнит Тимоти Шаламе ("Зови меня своим именем").

Съёмки "Дюны" запланированы на начало 2019 года.

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Сергей Сурепин
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