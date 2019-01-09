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Опубликовано 9 января 2019, 17:12

Опубликована посмертная песня Честера Беннингтона, вокалиста Linkin Park

Фото: &copy;&nbsp;Paul A. Hebert/Invision/AP

Фото: © Paul A. Hebert/Invision/AP

Композиция стала частью дебютного сольного альбома Марка Мортона, гитариста Lamb Of God.

Гитарист американского музыкального коллектива Lamb Of God Марк Мортон опубликовал песню, которую он записал вместе с Честером Беннингтоном (солистом Linkin Park). Трек был опубликован на официальном YouTube-канале музыканта.

Голос покойного лидера музыкального коллектива Linkin Park можно услышать в треке Cross Off. Он вошёл в дебютный сольный альбом Марка Мортона под названием Anesthetic. Релиз пластинки запланирован на 1 марта 2019 года. Гитарист рассказал, что песня — о разрыве цикла взаимозависимости или зависимости.

Напомним, солист Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой 20 июля 2017 года. Ему был 41 год, инцидент произошёл в доме музыканта в пригороде Лос-Анджелеса.

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Сергей Сурепин
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