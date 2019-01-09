Опубликована посмертная песня Честера Беннингтона, вокалиста Linkin Park

Композиция стала частью дебютного сольного альбома Марка Мортона, гитариста Lamb Of God.

Гитарист американского музыкального коллектива Lamb Of God Марк Мортон опубликовал песню, которую он записал вместе с Честером Беннингтоном (солистом Linkin Park). Трек был опубликован на официальном YouTube-канале музыканта.

Голос покойного лидера музыкального коллектива Linkin Park можно услышать в треке Cross Off. Он вошёл в дебютный сольный альбом Марка Мортона под названием Anesthetic. Релиз пластинки запланирован на 1 марта 2019 года. Гитарист рассказал, что песня — о разрыве цикла взаимозависимости или зависимости.