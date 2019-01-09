Опубликована посмертная песня Честера Беннингтона, вокалиста Linkin Park
Фото: © Paul A. Hebert/Invision/AP
Композиция стала частью дебютного сольного альбома Марка Мортона, гитариста Lamb Of God.
Гитарист американского музыкального коллектива Lamb Of God Марк Мортон опубликовал песню, которую он записал вместе с Честером Беннингтоном (солистом Linkin Park). Трек был опубликован на официальном YouTube-канале музыканта.
Голос покойного лидера музыкального коллектива Linkin Park можно услышать в треке Cross Off. Он вошёл в дебютный сольный альбом Марка Мортона под названием Anesthetic. Релиз пластинки запланирован на 1 марта 2019 года. Гитарист рассказал, что песня — о разрыве цикла взаимозависимости или зависимости.
Напомним, солист Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой 20 июля 2017 года. Ему был 41 год, инцидент произошёл в доме музыканта в пригороде Лос-Анджелеса.