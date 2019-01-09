Назван актёрский состав приквела "Игры престолов"

Режиссёром пилотного эпизода будущего шоу телеканала HBO будет выступать Си Джей Кларксон.

Телевизионный канал HBO назвал исполнителей главных ролей в приквеле сериала "Игра престолов". Информация об этом появилась на официальном сайте канала.

Роли в новом сериале исполнят: Наоми Аки ("Доктор Кто"), Денис Гоф ("Ангелы в Америке"), Джейми Кэмпбелл Бауэр ("Фантастические твари"), Шейла Атим ("Куртизанки"), Иванно Джеремайя ("Люди"), Джорджи Хенли ("Хроники Нарнии"), Алекс Шарп ("До костей") и Тоби Регбо ("Фантастические твари").