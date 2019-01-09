ПАСЕ предложила Госдуме подготовить делегацию для зимней сессии

Фракции нижней палаты парламента проведут консультации по этому вопросу, после чего озвучат свою позицию.

Государственная дума РФ получила приглашение от Парламентской ассамблеи Совета Европы сформировать делегацию для участия в зимней сессии. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал вице-спикер нижней палаты парламента России Пётр Толстой.

По его словам, фракции Госдумы поднимут этот вопрос на консультациях. Затем будет объявлена позиция по поводу возможности участия России в заседаниях ПАСЕ.

Напомним, выплату взноса в Совет Европы Москва прекратила летом 2017 года в связи с неучастием российской делегации в работе ПАСЕ. Парламентарии из РФ в апреле 2014 года были лишены права голоса из-за воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году Ассамблея дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий делегации из РФ, однако тогда антироссийские санкции только ужесточались.