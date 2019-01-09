Топилин объяснил, почему молодёжи нелегко найти работу

Глава Минтруда отметил, что зарплатные ожидания молодых специалистов часто расходятся с реальными предложениями на рынке.

Министр труда и социальной защиты населения Максим Топилин назвал причины безработицы среди молодёжи. Он перечислил их в интервью "Российской газете".

По словам Топилина, сейчас в России доля безработных в возрасте от 20 до 29 лет составляет 34,3%, а пожилых безработных старше 55 лет — 10,8%. Министр подчеркнул, что это обычное явление, которое наблюдается практически во всех странах.

Глава ведомства пояснил, что часто зарплатные ожидания молодых специалистов не совпадают с реальностью, а их профессиональные навыки — с потребностями последних.

Ещё одна проблема: многие молодые люди устраиваются работать нелегально.

— Они не всегда стремятся на официальную работу, часть молодёжи предпочитает трудиться в нелегальном секторе, — объяснил Топилин.

Отмечается, что для молодых специалистов Рострудом была создана социальная сеть Skillsnet, связанная с госпорталом "Работа в России". На сегодняшний день она "является наиболее понятным и привычным для молодёжи инструментом", пишет газета.