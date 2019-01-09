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Регион
Опубликовано 9 января 2019, 17:42

Топилин объяснил, почему молодёжи нелегко найти работу

Фото: &copy; РИА Новости / Владимир Федоренко

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Глава Минтруда отметил, что зарплатные ожидания молодых специалистов часто расходятся с реальными предложениями на рынке.

Министр труда и социальной защиты населения Максим Топилин назвал причины безработицы среди молодёжи. Он перечислил их в интервью "Российской газете".

По словам Топилина, сейчас в России доля безработных в возрасте от 20 до 29 лет составляет 34,3%, а пожилых безработных старше 55 лет — 10,8%. Министр подчеркнул, что это обычное явление, которое наблюдается практически во всех странах.

Глава ведомства пояснил, что часто зарплатные ожидания молодых специалистов не совпадают с реальностью, а их профессиональные навыки — с потребностями последних.

Ещё одна проблема: многие молодые люди устраиваются работать нелегально.

— Они не всегда стремятся на официальную работу, часть молодёжи предпочитает трудиться в нелегальном секторе, — объяснил Топилин.

Отмечается, что для молодых специалистов Рострудом была создана социальная сеть Skillsnet, связанная с госпорталом "Работа в России". На сегодняшний день она "является наиболее понятным и привычным для молодёжи инструментом", пишет газета.

Ранее Лайф сообщал о том, что в скором времени россиян ждёт повышение зарплат.

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Эмила Сидорова
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