Цена победы. Фельдшер — об онлайн-играх и игрунах

Итак, всё было готово. Время назначено, родители в отъезде, и пару дней их вообще не будет. Необходимые девайсы и способности докуплены. Клаву поменял на более чувствительную, мышка тоже новая. Что ещё? Так. Вода. Надо поставить бутылку на пол. Чтобы и рядом была, и не мешалась. Готово. Наушники… Микрофон… Есть. Отрегулировано. Монитор протёрт, яркость то что надо. Главное, чтоб эти придурки опять не вырубили интернет, как в прошлый раз. Да. Тогда мы проиграли. И всё из-за того, что вылетел инет и команда осталась без ключевого игрока. Чёртов провайдер. Пришлось сменить. Сегодня мы точно надерём их хвалёные американские задницы. Так-так… Вроде всё. Ждём.

Он нервно посмотрел на часы и хлебнул водички, уже предвкушая масштабность боя.

Ещё минута, полминуты. Начали!

***

Сражение шло без перерыва уже восьмой час. Крики, взрывы, стрельба. Падали и снова поднимались убитые. И снова шли в атаку. Наушники раскалились от шума боя. Принимались и отдавались команды. На экране монитора появлялись и исчезали силуэты своих и чужих. Тут главное не потеряться. Командир уже глотку сорвал, раздавая указания. Но рулит отменно. Так. Теперь надо залечь. Где-то тут вражеский снайпер. Уже двоих наших вывел из строя. Всё внимание на вон ту башенку. Кажется, я его вычислил. Эй! К башне не приближаться! Там снайпер! Идите дальше! Я постараюсь его снять!

Сколько мы воюем! Десятый час пошёл. Круто! Американцы, по ходу, проигрывают! Ничего. Всё как обещали! Провайдер то что надо. Держится инет, не падает. Скорость отличная.

Голова уже болит от всего этого. Ничего. Ещё полчаса — и мы их разгромим.

***

Победа!!!

Удовлетворённый успехом, он вскочил со стула и закричал. То ли от возбуждения, то ли от прострелившей голову боли. Затем без сил рухнул на диван, не обращая внимания на открывающуюся входную дверь, впускающую в квартиру родителей.

***

— Мальчик. 12 лет. Острое нарушение мозгового кровообращения. Предполагаем геморрагический инсульт. Кома два. Тяжёлый. Везём в ближайшую нейрохирургию! Да по фигу, что взрослая!

***

— Доктор! Доктор! Да притормози ты уж на секунду. Привет. Мы тебе пару дней назад пацана с инсультом привозили. Живой?