Скончался последний глава Верховного Совета СССР
Анатолий Лукьянов. Фото: ©РИА Новости/Галина Кмит
На этой должности он находился больше года, заняв её в 1990-м после Михаила Горбачёва.
На 89-м году ушёл из жизни последний в истории председатель Верховного Совета СССР, экс-депутат Госдумы Анатолий Лукьянов.
— Сегодня ушёл из жизни известный смолянин и замечательный человек — последний председатель Верховного Совета СССР А. И. Лукьянов. Анатолий Иванович оказал мне большую честь, став моим доверенным лицом на всенародных выборах губернатора, — написал в "Твиттере" губернатор Смоленской области Алексей Островский.
Анатолий Лукьянов родился в Смоленске в 1930 году. Должность председателя Верховного Совета СССР он занимал с марта 1990 года по сентябрь 1991 года. Получил он её от Михаила Горбачёва, который был избран президентом СССР.
На протяжении десяти лет — с 1993 по 2003 год — Лукьянов был депутатом Госдумы РФ от Смоленской области.