Скончался последний глава Верховного Совета СССР

На этой должности он находился больше года, заняв её в 1990-м после Михаила Горбачёва.

На 89-м году ушёл из жизни последний в истории председатель Верховного Совета СССР, экс-депутат Госдумы Анатолий Лукьянов.

— Сегодня ушёл из жизни известный смолянин и замечательный человек — последний председатель Верховного Совета СССР А. И. Лукьянов. Анатолий Иванович оказал мне большую честь, став моим доверенным лицом на всенародных выборах губернатора, — написал в "Твиттере" губернатор Смоленской области Алексей Островский.

Анатолий Лукьянов родился в Смоленске в 1930 году. Должность председателя Верховного Совета СССР он занимал с марта 1990 года по сентябрь 1991 года. Получил он её от Михаила Горбачёва, который был избран президентом СССР.