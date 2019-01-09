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Опубликовано 9 января 2019, 17:47

Скончался последний глава Верховного Совета СССР

Анатолий Лукьянов. Фото: &copy;РИА Новости/Галина Кмит

Анатолий Лукьянов. Фото: ©РИА Новости/Галина Кмит

На этой должности он находился больше года, заняв её в 1990-м после Михаила Горбачёва.

На 89-м году ушёл из жизни последний в истории председатель Верховного Совета СССР, экс-депутат Госдумы Анатолий Лукьянов.

— Сегодня ушёл из жизни известный смолянин и замечательный человек — последний председатель Верховного Совета СССР А. И. Лукьянов. Анатолий Иванович оказал мне большую честь, став моим доверенным лицом на всенародных выборах губернатора, — написал в "Твиттере" губернатор Смоленской области Алексей Островский.

Анатолий Лукьянов родился в Смоленске в 1930 году. Должность председателя Верховного Совета СССР он занимал с марта 1990 года по сентябрь 1991 года. Получил он её от Михаила Горбачёва, который был избран президентом СССР.

На протяжении десяти лет — с 1993 по 2003 год — Лукьянов был депутатом Госдумы РФ от Смоленской области.

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Андрей Григорьев
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