Последний глава Верховного Совета СССР будет похоронен на Троекуровском кладбище

Последний председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом РИА "Новости" рассказал председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.

— Человек прожил удивительную жизнь. 88 лет. Давайте поклонимся, поблагодарим...Похороним на Троекуровском кладбище со всеми почестями, — заявил Зюганов.