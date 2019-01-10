Последний глава Верховного Совета СССР будет похоронен на Троекуровском кладбище
Фото: © РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Последний председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом РИА "Новости" рассказал председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.
— Человек прожил удивительную жизнь. 88 лет. Давайте поклонимся, поблагодарим...Похороним на Троекуровском кладбище со всеми почестями, — заявил Зюганов.
Напомним, что последний в истории председатель Верховного Совета СССР, экс-депутат Госдумы Анатолий Лукьянов скончался 9 января на 89-ом году жизни.