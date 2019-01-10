В Роспотребнадзоре рассказали о заболеваемости гриппом и ОРВИ в праздники
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В России с 31 декабря по 6 января заболеваемость ОРВИ и гриппом была невысокой, небольшое превышение порогов было зафиксировано только в двух регионах. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора, сообщение которой приводит ТАСС.
— По совокупному населению превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ и гриппом было зарегистрировано в двух субъектах РФ, — уточняется в сообщении.
Как добавили в ведомстве, в РФ против гриппа привито более 70,8 миллиона человек.