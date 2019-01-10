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Регион
Опубликовано 10 января 2019, 15:13

В ЦАР может появиться российская военная база

Фото: &copy; РИА Новости/Михаил Воскресенский

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Точные сроки размещения российских специалистов, а также другие подробности строительства базы в ЦАР не указываются.

Министр обороны ЦАР Мари Ноэль Койяра сообщила, что в Центральноафриканской Республике может появиться российская военная база. Как сообщает РИА "Новости", основные договорённости для размещения такого объекта уже достигнуты.

Отмечается, что ещё в августе РФ и ЦАР подписали межправительственное соглашение о военном сотрудничестве. После этого в Беренго создали центр, где солдаты с помощью российских инструкторов учатся обращаться с оружием и изучают методы ведения боя. Министр обороны ЦАР отметила, что образовательный армейский центр в Беренго нельзя считать российской военной базой.

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Сергей Андреев
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