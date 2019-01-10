В ЦАР может появиться российская военная база

Точные сроки размещения российских специалистов, а также другие подробности строительства базы в ЦАР не указываются.

Министр обороны ЦАР Мари Ноэль Койяра сообщила, что в Центральноафриканской Республике может появиться российская военная база. Как сообщает РИА " Новости ", основные договорённости для размещения такого объекта уже достигнуты.

Отмечается, что ещё в августе РФ и ЦАР подписали межправительственное соглашение о военном сотрудничестве. После этого в Беренго создали центр, где солдаты с помощью российских инструкторов учатся обращаться с оружием и изучают методы ведения боя. Министр обороны ЦАР отметила, что образовательный армейский центр в Беренго нельзя считать российской военной базой.