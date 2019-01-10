ГД приняла в первом чтении законопроект о второй отсрочке от армии для студентов

Парламентарий Вячеслав Володин отметил, что в настоящее время учащиеся из-за призыва зачатую не могут продолжить обучение в магистратуре.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому студенты могут получить две отсрочки от армии в период обучения в вузе.

Проект, позволяющий учащимся освободиться от призыва на военную службу для продолжения обучения, исправляет несправедливость по отношению к студентам, сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

— Законопроект, принятый сегодня в первом чтении, исправляет несправедливость, при которой студенты, воспользовавшиеся первой отсрочкой от армии ещё в школе из-за наступления призывного возраста, не могут получить отсрочку для продолжения обучения в магистратуре, — сказал Володин.

Он отметил, что есть молодые люди, достигшие 18 лет ещё в школе, и поэтому получают повторную отсрочку только для поступления на бакалавриат.