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Регион
Опубликовано 10 января 2019, 15:50

ГД приняла в первом чтении законопроект о второй отсрочке от армии для студентов

Фото: &copy; РИА Новости/Александр Кряжев

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

Парламентарий Вячеслав Володин отметил, что в настоящее время учащиеся из-за призыва зачатую не могут продолжить обучение в магистратуре.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому студенты могут получить две отсрочки от армии в период обучения в вузе.

Проект, позволяющий учащимся освободиться от призыва на военную службу для продолжения обучения, исправляет несправедливость по отношению к студентам, сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

— Законопроект, принятый сегодня в первом чтении, исправляет несправедливость, при которой студенты, воспользовавшиеся первой отсрочкой от армии ещё в школе из-за наступления призывного возраста, не могут получить отсрочку для продолжения обучения в магистратуре, — сказал Володин.

Он отметил, что есть молодые люди, достигшие 18 лет ещё в школе, и поэтому получают повторную отсрочку только для поступления на бакалавриат.

Ранее в Госдуме предложили повысить штрафы за неявку призывников.

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Константин Агапов
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