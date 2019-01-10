Учёные выяснили, какие люди чаще других болеют гриппом
Вероятность заболевания оказалась тесно связана с микробами, населяющими нос и горло.
Биологи рассказали, кто чаще всего болеет гриппом. О своём открытии они сообщили в исследовательской статье в научном журнале PLOS One.
Учёные связывают вероятность заболевания гриппом с населяющими нос и горло людей микробами. К примеру, бактерии родов Alloprevotella и Prevotella повышали вероятность заразиться гриппом, а Bacteroides vulgatus понижали.
Причём у людей разного возраста эти бактерии встречались с разной частотой. Это может объяснять, к примеру, почему дети и пожилые чаще болеют гриппом.
— У этого открытия огромный потенциал, но пока мы далеки от произвольных манипуляций микрофлорой и создания "бактериальных" таблеток, которые защищали бы нас от гриппа и других болезней, — прокомментировала сотрудница Мичиганского университета Бетси Фоксмэн.
Она отметила, что учёные только начали двигаться в данном направлении.
Каждый год эпидемии гриппа становятся причиной смерти тысяч человек. Так, прошлой зимой в Чехии от эпидемии гриппа скончались по меньшей мере 50 человек, а в США вспышка гриппа унесла жизни 84 детей.