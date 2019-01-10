Биологи рассказали, кто чаще всего болеет гриппом. О своём открытии они сообщили в исследовательской статье в научном журнале PLOS One.

Учёные связывают вероятность заболевания гриппом с населяющими нос и горло людей микробами. К примеру, бактерии родов Alloprevotella и Prevotella повышали вероятность заразиться гриппом, а Bacteroides vulgatus понижали.

Причём у людей разного возраста эти бактерии встречались с разной частотой. Это может объяснять, к примеру, почему дети и пожилые чаще болеют гриппом.

— У этого открытия огромный потенциал, но пока мы далеки от произвольных манипуляций микрофлорой и создания "бактериальных" таблеток, которые защищали бы нас от гриппа и других болезней, — прокомментировала сотрудница Мичиганского университета Бетси Фоксмэн.

Она отметила, что учёные только начали двигаться в данном направлении.