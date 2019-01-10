Госдума поддержала уголовное наказание за онлайн-продажу поддельных лекарств

Продавцам фальсификата на сумму свыше 100 тысяч рублей грозит наказание от 5 до 8 лет лишения свободы со штрафом до 3 млн рублей.

Госдума одобрила в первом чтении пакет законопроектов, предусматривающих уголовное наказание за онлайн-продажу поддельных лекарств. Об этом сообщает ТАСС.

Продавцов фальсификата в Интернете на сумму свыше 100 тысяч рублей будет ждать наказание от пяти до восьми лет лишения свободы со штрафом до 3 млн рублей.

В случае смерти от контрафактных лекарств двух и более покупателей предусматривается тюремный срок до 12 лет и штраф до 5 млн рублей.

За продажу партиями фальсифицированных лекарств и БАД на сумму не более 100 тысяч рублей полагается штраф до 200 тысяч рублей для физических лиц, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — до 800 тысяч рублей. Юрлица будут облагаться штрафом до 5 млн рублей.