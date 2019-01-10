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Регион
Опубликовано 10 января 2019, 17:22

"Один недопредставленного пола". Толстой уточнил требования ПАСЕ к делегации РФ

Пётр Толстой. Фото: &copy; Госдума

Пётр Толстой. Фото: © Госдума

Депутат сыронизировал, что российской стороне осталось только выяснить, где его взять.

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой признался, что допустил "грубейшую ошибку", говоря о требовании ПАСЕ включить представителей шести полов в состав российской делегации.

— Допустил грубейшую ошибку о числе полов. Каюсь. Их, конечно, не шесть, а всего два — мужской и женский. Все остальные индивиды — это "недопредставленные полы", гендеры, как раз о них и идёт речь в письме ПАСЕ, — написал парламентарий в "Фейсбуке".

Толстой также опубликовал фото отрывка из документа, который ставит в тупик — "как минимум один член парламента недопредставленного пола назначается представителем в делегации". Парламентарий отметил, что осталось только выяснить, где его взять.

Зампредседателя Госдумы выразил мнение, что проблемы дискриминации сексуальных меньшинств для ПАСЕ важнее ситуации с лишением прав делегации РФ, о чём свидетельствует "прекрасная рекомендация" включить в её состав парламентария "недопредставленного пола".

Ранее вице-спикер нижней палаты парламента сообщил, что ПАСЕ порекомендовала Государственной думе сформировать делегацию из шести полов.

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Андрей Бражников
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