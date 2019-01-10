С Подмосковьем останемся. Депутат объяснил идею запрета на передачу Курил

— Есть ещё претензии по итогам Второй мировой войны, что вот немцы, например, считают, что Калининград — это Кёнигсберг и его тоже надо вроде как вернуть. Ну что, мы сейчас всем будем раздавать всё, что мы получили, потеряв 28 миллионов жизней? Потом закончится тем, что у нас вообще России не останется, если всем всё вернём исторически, если забегать вглубь, и останемся на территории Московской области, — сказал он.