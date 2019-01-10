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Регион
Опубликовано 10 января 2019, 17:31

С Подмосковьем останемся. Депутат объяснил идею запрета на передачу Курил

Фото: &copy; РИА "Новости" /&nbsp;Андрей Шапран

Фото: © РИА "Новости" / Андрей Шапран

Депутат Госдумы Сергей Иванов в беседе с Лайфом объяснил, почему в нижнюю палату парламента был внесён проект закона, который запрещает передачу Курильских островов Стране восходящего солнца.

— Есть ещё претензии по итогам Второй мировой войны, что вот немцы, например, считают, что Калининград — это Кёнигсберг и его тоже надо вроде как вернуть. Ну что, мы сейчас всем будем раздавать всё, что мы получили, потеряв 28 миллионов жизней? Потом закончится тем, что у нас вообще России не останется, если всем всё вернём исторически, если забегать вглубь, и останемся на территории Московской области, — сказал он.

Напомним, документом фактически налагается вето на подготовку любых правовых актов об отторжении островов от нашей страны. Законопроектом закрепляется, что Курильские острова являются неотъемлемой частью России в составе Сахалинской области.

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Ольга Годуненко
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