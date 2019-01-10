Объявлен список номинантов на премию BAFTA

Лидером по числу номинаций стал фильм "Фаворитка", который претендует на победу сразу в 12 категориях.

Британская академия кино и телевизионных искусств представила перечень претендентов на ежегодную премию кино BAFTA. Лидером по числу номинаций стал фильм "Фаворитка" Йоргоса Лантимоса. Лента представлена в 12 категориях, среди которых "Лучший фильм", "Лучшая актриса", "Лучший режиссёр".

Семь номинаций получили фильмы "Богемская рапсодия", "Человек на Луне", "Рома" и "Звезда родилась". В шести категориях представлен фильм "Власть". Лента Павла Павликовского "Холодная война" претендует на победу в категории "Лучший фильм не на английском языке".