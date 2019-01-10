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Опубликовано 10 января 2019, 19:51

Объявлен список номинантов на премию BAFTA

Кадр из фильма "Фаворитка" &copy; Kinopoisk&nbsp;

Кадр из фильма "Фаворитка" © Kinopoisk 

Лидером по числу номинаций стал фильм "Фаворитка", который претендует на победу сразу в 12 категориях.

Британская академия кино и телевизионных искусств представила перечень претендентов на ежегодную премию кино BAFTA. Лидером по числу номинаций стал фильм "Фаворитка" Йоргоса Лантимоса. Лента представлена в 12 категориях, среди которых "Лучший фильм", "Лучшая актриса", "Лучший режиссёр".

Семь номинаций получили фильмы "Богемская рапсодия", "Человек на Луне", "Рома" и "Звезда родилась". В шести категориях представлен фильм "Власть". Лента Павла Павликовского "Холодная война" претендует на победу в категории "Лучший фильм не на английском языке".

Церемония награждения пройдёт 10 февраля в Лондоне в Королевском Альберт-холле. Вести церемонию будет Джоанна Ламли, звезда сериала "Красиво жить не запретишь".

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Сергей Сурепин
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