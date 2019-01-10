Российский фильм вошёл в главный конкурс Роттердамского кинофестиваля

Это первый за последние пять лет российский фильм, который участвует в основном конкурсе.

Полнометражный фильм Григория Добрыгина Sheena667 вошёл в основной лист номинантов на премию Tiger Competition Роттердамского кинофестиваля. Этот фильм стал режиссёрским дебютом Добрыгина.

Лента рассказывает о семейной паре из Тверской области. Их жизнь меняется с появлением Интернета. Главные роли в фильме Sheena667 исполнили Юлия Пересильд и Владимир Свирский. Следует отметить, что это первый за последние пять лет российский фильм, который представлен в основном конкурсе Роттердамского фестиваля.