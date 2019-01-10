Российский фильм вошёл в главный конкурс Роттердамского кинофестиваля
Григорий Добрыгин Фото: © instagram.com/dobrygingrigoriy
Это первый за последние пять лет российский фильм, который участвует в основном конкурсе.
Полнометражный фильм Григория Добрыгина Sheena667 вошёл в основной лист номинантов на премию Tiger Competition Роттердамского кинофестиваля. Этот фильм стал режиссёрским дебютом Добрыгина.
Лента рассказывает о семейной паре из Тверской области. Их жизнь меняется с появлением Интернета. Главные роли в фильме Sheena667 исполнили Юлия Пересильд и Владимир Свирский. Следует отметить, что это первый за последние пять лет российский фильм, который представлен в основном конкурсе Роттердамского фестиваля.
Напомним, 32-летний Григорий Добрыгин известен по ролям в фильмах "Матильда", "Чёрная молния" и "Как я провёл этим летом". В 2010 году за роль в последнем фильме он получил премию Берлинского кинофестиваля "Серебряный медведь".