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Опубликовано 10 января 2019, 20:00

Российский фильм вошёл в главный конкурс Роттердамского кинофестиваля

Григорий Добрыгин&nbsp;&nbsp;Фото: &copy;&nbsp;instagram.com/dobrygingrigoriy

Григорий Добрыгин  Фото: © instagram.com/dobrygingrigoriy

Это первый за последние пять лет российский фильм, который участвует в основном конкурсе.

Полнометражный фильм Григория Добрыгина Sheena667 вошёл в основной лист номинантов на премию Tiger Competition Роттердамского кинофестиваля. Этот фильм стал режиссёрским дебютом Добрыгина.

Лента рассказывает о семейной паре из Тверской области. Их жизнь меняется с появлением Интернета. Главные роли в фильме Sheena667 исполнили Юлия Пересильд и Владимир Свирский. Следует отметить, что это первый за последние пять лет российский фильм, который представлен в основном конкурсе Роттердамского фестиваля.

Напомним, 32-летний Григорий Добрыгин известен по ролям в фильмах "Матильда", "Чёрная молния" и "Как я провёл этим летом". В 2010 году за роль в последнем фильме он получил премию Берлинского кинофестиваля "Серебряный медведь".

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Сергей Сурепин
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