Супермен станет гражданином СССР

На этот раз киностудия Warner Bros. решила экранизировать комикс Марка Миллара "Супермен: Красный сын".

Компания Warner Bros. взялась на амбициозный проект. На этот раз студия снимет фильм по комиксу "Супермен: Красный сын", автором которого является Марк Миллар. Об этом сообщает RTF.

Главный герой комикса DC, который издавался в 2003 году, — Супермен из альтернативной вселенной. Он высадился не в США, а в СССР в 1950-е годы. Сам же комикс посвящён событиям холодной войны. Он показывает Супермена как советского героя, воспитанного в духе коллективизма.