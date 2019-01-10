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Регион
Опубликовано 10 января 2019, 20:15

Супермен станет гражданином СССР

Фото: &copy; wikipedia

Фото: © wikipedia

На этот раз киностудия Warner Bros. решила экранизировать комикс Марка Миллара "Супермен: Красный сын".

Компания Warner Bros. взялась на амбициозный проект. На этот раз студия снимет фильм по комиксу "Супермен: Красный сын", автором которого является Марк Миллар. Об этом сообщает RTF.

Главный герой комикса DC, который издавался в 2003 году, — Супермен из альтернативной вселенной. Он высадился не в США, а в СССР в 1950-е годы. Сам же комикс посвящён событиям холодной войны. Он показывает Супермена как советского героя, воспитанного в духе коллективизма.

Супермен, который высадился в СССР, конфликтует с Бэтменом, своим классическим антагонистом Лексом Лютором и другими героями DC. У будущего проекта пока нет даты выхода.

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Сергей Сурепин
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