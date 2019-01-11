Организаторы "Оскара" хотят собрать всех актёров из "Мстителей" на церемонии

Предполагается, что в рамках этого мероприятия будет проводиться масштабное продвижение будущего фильма.

Организаторы церемонии вручения "Оскар" пытаются собрать на церемонии как можно больше актёров, которые играют мстителей в фильмах Marvel. Об этом сообщило издание THR.

Журналисты предполагают, что канал ABC (принадлежит Disney) воспользуется "Оскаром" для того, чтобы устроить масштабное продвижение блокбастера "Мстители: Финал". В настоящий момент неизвестно, появятся ли все актёры на сцене одновременно или они будут вести отдельные сегменты шоу.