Организаторы "Оскара" хотят собрать всех актёров из "Мстителей" на церемонии
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Предполагается, что в рамках этого мероприятия будет проводиться масштабное продвижение будущего фильма.
Организаторы церемонии вручения "Оскар" пытаются собрать на церемонии как можно больше актёров, которые играют мстителей в фильмах Marvel. Об этом сообщило издание THR.
Журналисты предполагают, что канал ABC (принадлежит Disney) воспользуется "Оскаром" для того, чтобы устроить масштабное продвижение блокбастера "Мстители: Финал". В настоящий момент неизвестно, появятся ли все актёры на сцене одновременно или они будут вести отдельные сегменты шоу.
Напомним, ранее сообщалось, что "Оскар" пройдёт без ведущего, так как актёр Кевин Харт отказался её вести. Само же награждение пройдёт 24 февраля, а номинанты объявлены будут 22 января.