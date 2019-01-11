"Выполнил волю народа". Экс-президент Украины оценил свою роль в развале СССР

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что он не разваливал Советский Союз, а просто выполнил волю украинского народа.

— Почти 91 процент украинцев — это около 28 миллионов человек — проголосовали на референдуме за независимость Украины и избрали Кравчука президентом... И сейчас призываю власть слушать и уважать свой народ, — отметил он в интервью украинскому изданию "Факты".

Политик также признался, что "был локомотивом" развала СССР и в той ситуации "был настроен категорически и безапелляционно".

— Всё предопределено. Эта империя и так долго не просуществовала бы. Перестройка дала старт всем процессам, — сказал Кравчук.