Лечение без фальшивок. Как законно купить лекарства онлайн

Заказать сертифицированные лекарства через Интернет на официальных сайтах аптечных сетей можно, но получить их удастся только в самих аптеках, поскольку курьерские службы у сетевиков запрещены. А преследуемые фармакологическими компаниями дешёвые дженерики— лекарства без российского патента, производимые за рубежом, которые, по мнению учёных-фармацевтов, спасают жизнь тысячам россиян, в Интернете активно продаются. Как не запутаться и против кого направлен новый закон — в материале Лайфа.

Штрафы и уголовный срок

Госдума одобрила в первом чтении пакет законопроектов о введении уголовной и административной ответственности за продажу фальшивых лекарств через Интернет. Распространители, продавшие фальсификаты на сумму свыше 100 тысяч рублей, могут получить уголовный срок до 8 лет лишения свободы и штраф от 1 до 3 миллионов рублей.

Если распространитель продавал фальсификаты небольшими партиями — не более 100 тысяч рублей, — штраф составит 75–200 тысяч рублей. Индивидуальные предприниматели должны будут заплатить 150–800 тысяч, а юрлица — от 2 до 5 миллионов.

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Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что за 2018 год правоохранительные органы выявили около 700 сайтов, на которых продавались как рецептурные лекарственные средства, так и психотропные и наркотические вещества.

По мнению профессора кафедры клинической фармакологии Первого МГМУ им. Сеченова Марины Журавлёвой, данные поправки в законодательство необходимы, поскольку торговлю лекарствами через Интернет очень сложно контролировать.

— Мы должны быть точно уверены, что пациенты получают именно те лекарственные препараты, которые им прописал врач, которые прошли необходимую сертификацию и которые им отпустил фармацевт, — говорит Марина Журавлёва.

Сознательный выбор фальсификатов

Помимо некачественных лекарств, пустышек, различных бадов и прочего существует такая категория, как лекарства без патента — дженерики, которые содержат активную фармацевтическую субстанцию. Как правило, на российский рынок они поступают из Индии и Китая. Эти препараты в большинстве случаев не являются фальшивыми, но из-за отсутствия российской сертификации их запрещают на законодательном уровне.

Ведущий фармацевт аптечной сети "Дальхимфарм" Ирина Булыгина рассказывает, что она сама была в Индии на фармацевтических заводах, которые построены по стандартам GMP, то есть соблюдены все правила производства и контроля качества лекарственных средств медицинского применения. Да, в Индии и в Китае, по словам Булыгиной, много фирм, которые "гонят фальсификат", но есть хорошие и добросовестные производители.

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— В Интернете, когда вы выбираете индийские или китайские препараты, чаще всего не написано, зарегистрировано это лекарство в нашей стране или нет. А значит, вы не проверите его качество, — добавляет фармацевт.

Эксперт также отмечает, что попытки заниматься самолечением и верить всему, что написано в аннотации товара в Интернете, опасны для жизни. Без должной сертификации лекарство может принести потребителю вред, а не выздоровление. Но, к сожалению, ежегодно тысячи человек попадаются на фальшивые препараты, покупая их онлайн.

— Это специфика нашего потребления: лекарственные препараты без необходимых сертификатов и лицензий многие граждане заказывают в Интернете вполне сознательно. Они дешевле, в их характеристиках на сайте "всё написано", как считают покупатели. Поэтому запрет продажи таких лекарств в Интернете — это борьба с ветряными мельницами, — считает директор по развитию Аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.

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По мнению эксперта, блокировка сайтов-распространителей не принесёт ожидаемого результата, потому что люди, которые хотят купить фальсифицированные препараты, найдут способ их приобрести. Кроме того, по словам Николая Беспалова, в России есть большой пласт потребителей, которые не получают от государства жизненно необходимых лекарств.

— Пациенты, страдающие гепатитом С, в большинстве физически не могут оплатить легальное получение препаратов, потому что курс стоит порядка полутора миллионов рублей. А индийские или китайские компании предлагают дженерики по цене 25–50 тысяч рублей. Очевидно, что выбор будет сделан в сторону фальсификатов, — объясняет эксперт.

Что можно купить онлайн

Законно купить с доставкой лекарства в Интернете в нашей стране сейчас нельзя. У крупных аптечных сетей есть свои сайты, где можно выбрать препараты, заказать их и оплатить, а получить можно только в самой аптеке.

Если у потребителя нет возможности забрать свой заказ, он может попросить друзей или родственников. Если же человек физически не может дойти до аптеки, а помочь ему некому, он должен обратиться в социальную службу своего района — и её сотрудник заберёт лекарства в аптеке и принесёт их домой к гражданину.

— При том количестве аптек, которые существуют в нашей стране, можно нарваться на фальсификаты и в самих аптеках. Нужно знать, куда вы идёте. Крупные аптечные сети дорожат своей репутацией и следят за качеством отпускаемых препаратов. А частные аптечные пункты и аптечные киоски в какой-нибудь подворотне по закону не имеют права продавать лекарства, которые отпускаются по рецепту врача, потому что зачастую не проходят должного лицензирования, — говорит Ирина Булыгина.

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По словам фармацевта, любой потребитель имеет право попросить в аптеке все сертификаты и лицензии на то лекарство, которое ему необходимо. Оформляя предзаказ на официальном сайте аптечной сети, покупатель также может запросить электронные копии этих документов и проверить легальность препаратов через сайт Минздрава.

— Нам необходимо воспитывать потребителя и развивать его сознательность. Чтобы у покупателя не возникало мысли приобретать лекарства на малоизвестных и первых попавшихся сайтах, — говорит генеральный директор фармацевтической компании Solopharm Олег Жеребцов.

Эксперт также отмечает, что сейчас профессиональное сообщество активно обсуждает легализацию интернет-продажи лекарств, но, ввиду отсутствия законодательной базы, онлайн возможно сделать только предзаказ препаратов. Любая курьерская доставка препаратов в России — это незаконно и, скорее всего, потребитель получит фальсификат вместо необходимых лекарств.