Netflix купил российский сериал про андроидов за рекордную сумму

Шоу под названием "Лучше, чем люди" будут показывать на платформе под брендом Netflix Original с локальным дубляжом.

Компания Netflix приобрела права на российский сериал "Лучше, чем люди" за рекордную для отечественного рынка сумму. Сумма сделки составила около одного миллиона долларов.

По словам генерального продюсера шоу Эдуарда Илояна, сериал будет первым среди российских проектов и выйдет на платформе под брендом Netflix Original с локальным дубляжом. Также стало известно о том, что производство шестнадцати эпизодов "Лучше, чем люди" обошлось примерно в 320 миллионов рублей.

Сериал продал онлайн-видеосервис Start, принадлежащий продюсерам Yellow Black & White и холдингу "Газпром-медиа". Netflix сможет распространять сериал на всех территориях, кроме России и Китая. Проект переведут на 25 языков не только с субтитрами, но и с дубляжом.