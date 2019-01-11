Минздрав поддержал идею депутата приравнять электронные сигареты к обычным
Фото: © Flickr/Electric Tobacconist
Нет однозначных доказательств того, что они меньше вредят здоровью, чем обычные табачные изделия.
Министерство здравоохранения России поддерживает идею зампреда Комитета нижней палаты парламента по образованию и науке Бориса Чернышова, предложившего приравнять системы нагревания табака к сигаретам. Об этом агентству РИА "Новости" рассказали в пресс-службе ведомства.
— Министерство здравоохранения РФ полагает, что табачные изделия и электронные средства доставки никотина должны регулироваться одинаково, — сообщили в пресс-службе.
В ведомстве пояснили, что, по данным ВОЗ, в настоящий момент нет однозначных доказательств того, что электронные сигареты меньше вредят здоровью, чем обычные табачные изделия. В Минздраве отметили, что для удержания потребителей табачными компаниями разрабатываются альтернативные способы курения.