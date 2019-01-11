Минздрав поддержал идею депутата приравнять электронные сигареты к обычным

Нет однозначных доказательств того, что они меньше вредят здоровью, чем обычные табачные изделия.

Министерство здравоохранения России поддерживает идею зампреда Комитета нижней палаты парламента по образованию и науке Бориса Чернышова, предложившего приравнять системы нагревания табака к сигаретам. Об этом агентству РИА "Новости" рассказали в пресс-службе ведомства.

— Министерство здравоохранения РФ полагает, что табачные изделия и электронные средства доставки никотина должны регулироваться одинаково, — сообщили в пресс-службе.