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Регион
Опубликовано 11 января 2019, 20:17

Минздрав поддержал идею депутата приравнять электронные сигареты к обычным

Фото: &copy; Flickr/Electric Tobacconist

Фото: © Flickr/Electric Tobacconist

Нет однозначных доказательств того, что они меньше вредят здоровью, чем обычные табачные изделия.

Министерство здравоохранения России поддерживает идею зампреда Комитета нижней палаты парламента по образованию и науке Бориса Чернышова, предложившего приравнять системы нагревания табака к сигаретам. Об этом агентству РИА "Новости" рассказали в пресс-службе ведомства.

— Министерство здравоохранения РФ полагает, что табачные изделия и электронные средства доставки никотина должны регулироваться одинаково, — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве пояснили, что, по данным ВОЗ, в настоящий момент нет однозначных доказательств того, что электронные сигареты меньше вредят здоровью, чем обычные табачные изделия. В Минздраве отметили, что для удержания потребителей табачными компаниями разрабатываются альтернативные способы курения.

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Эмила Сидорова
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