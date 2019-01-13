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Опубликовано 13 января 2019, 00:01

Шесть иностранцев погибли в ДТП в Швеции

Фото: &copy; flickr/Christer

Фото: © flickr/Christer

Шестеро иностранцев погибли в результате ДТП с участием микроавтобуса и грузовика в районе города Кируна на севере Швеции, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на полицию страны. Также пострадал один человек, его на вертолёте доставили в больницу.

Отмечается, что все погибшие приехали не из североевропейских стран. Их родственников уже оповестили. Причины ДТП пока не установлены.

По данным шведского телевидения SVT, грузовик принадлежит горнодобывающей компании Kaunis Iron.

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Александра Вишнякова
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