Шесть иностранцев погибли в ДТП в Швеции

Шестеро иностранцев погибли в результате ДТП с участием микроавтобуса и грузовика в районе города Кируна на севере Швеции, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на полицию страны. Также пострадал один человек, его на вертолёте доставили в больницу.