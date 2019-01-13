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Регион
Опубликовано 13 января 2019, 14:25

Более 20 человек погибли под колёсами грузовика в Нигерии

Большая часть жертв — люди, которые совершали покупки на обочине около местного рынка.

В нигерийском штате Экити грузовик наехал на людей на рынке, в результате чего погибло более 20 человек, сообщает Daily Post.

По информации издания, инцидент произошёл в субботу вечером в центре города Ивороко. Вероятной причиной мог стать отказ тормозов у грузового автомобиля, перевозившего рис. Прежде чем наехать на людей, грузовик влетел в две машины.

На место ДТП прибыли полицейские и спасатели.

Рынок всегда открыт до ночи. Многие продавцы демонстрируют товары на обочине, чтобы привлечь покупателей. Грузовик двигался на большой скорости, когда потерял контроль. Большая часть жертв — люди, которые совершали покупки на обочине

Очевидец ЧП

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Анна Стрельцова
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