Более 20 человек погибли под колёсами грузовика в Нигерии

Большая часть жертв — люди, которые совершали покупки на обочине около местного рынка.

В нигерийском штате Экити грузовик наехал на людей на рынке, в результате чего погибло более 20 человек, сообщает Daily Post.

По информации издания, инцидент произошёл в субботу вечером в центре города Ивороко. Вероятной причиной мог стать отказ тормозов у грузового автомобиля, перевозившего рис. Прежде чем наехать на людей, грузовик влетел в две машины.

#EkitiMourns: Nigerians react to death of 20 persons killed by truck carrying APC senator’s rice https://t.co/DBxzH4iOpY pic.twitter.com/CN8nFp7Q6g — Daily Post Nigeria (@DailyPostNGR) 13 января 2019 г.

На место ДТП прибыли полицейские и спасатели.