Названа стоимость реконструкции Госдумы и Совета Федерации

На реконструкцию зданий Госдумы и Совета Федерации выделено более семи миллиардов рублей. Об этом сообщает издание "Коммерсант".

Отмечается, что на обновление здания Госдумы на Охотном Ряду планируется потратить 3,4 миллиарда рублей. Ещё миллиард уйдёт на реконструкцию расположенного там же памятника "Палаты Троекуровых".