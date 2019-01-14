Фильм "Т-34" лидирует в российском прокате вторую неделю подряд
Кадр фильма "Т-34"/ © Кинопоиск
За прошедшие выходные отечественной кинокартине удалось собрать 345,3 миллиона рублей.
Военный фильм "Т-34" уже вторую неделю подряд лидирует в кинопрокате в России и странах СНГ. За прошлые выходные (с 10 по 13 января) лента собрала 345,3 миллиона рублей.
Фильм режиссёра Алексея Сидорова рассказывает про подвиг советских танкистов во время Великой Отечественной войны. В прокат лента вышла 27 декабря в премиальных форматах, а в широком формате фильм появился 1 января. Общие сборы за две недели проката составляют 1,8 миллиарда рублей.
На втором месте находится фильм "Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел". За прошедшие выходные фильм собрал 109 миллионов рублей. Всего за четыре недели проката картина заработала 1,6 миллиарда рублей. На третьем месте находится "Крид-2" — за премьерные выходные фильм собрал 72 миллиона рублей.