Фильм "Т-34" лидирует в российском прокате вторую неделю подряд

За прошедшие выходные отечественной кинокартине удалось собрать 345,3 миллиона рублей.

Военный фильм "Т-34" уже вторую неделю подряд лидирует в кинопрокате в России и странах СНГ. За прошлые выходные (с 10 по 13 января) лента собрала 345,3 миллиона рублей.

Фильм режиссёра Алексея Сидорова рассказывает про подвиг советских танкистов во время Великой Отечественной войны. В прокат лента вышла 27 декабря в премиальных форматах, а в широком формате фильм появился 1 января. Общие сборы за две недели проката составляют 1,8 миллиарда рублей.