Кассовые сборы "Аквамена" преодолели 1 миллиард долларов

Добиться этого результата фантастической киноленте удалось, даже невзирая на слабые оценки критиков.

Общемировые сборы боевика про супергероев "Аквамен" официально превысили один миллиард долларов. Таким образом, лента режиссёра Джеймса Вана стала первой из киновселенной DC, которой удалось преодолеть этот рубеж.

В американском прокате фильм получил 287,86 миллиона долларов. Во всех остальных странах лента заработала 732,4 миллиона долларов. В России фильм получил 17,85 миллиона долларов.