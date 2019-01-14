Алексей Красовский сделает мини-сериал "Революция" для YouTube
Сюжет шоу, которое будет создано исключительно для Интернета, держится в секрете.
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Режиссёр Алексей Красовский (автор фильмов "Праздник" и "Коллектор" с Константином Хабенским) сделает новый кинопроект. Он будет создаваться исключительно для платформы YouTube.
По словам режиссёра, это будет мини-сериал. Над проектом также работает Сергей Астахов ("Праздник", "Брат"). Красовский заявил, что он снова попробует сделать проект народным, а инвесторами смогут стать все желающие.
Новый сериал получил название "Революция". Премьера состоится сразу на YouTube. По словам режиссёра, действие проекта будет разворачиваться в наши дни.