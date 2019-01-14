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Регион
Опубликовано 14 января 2019, 08:55

Алексей Красовский сделает мини-сериал "Революция" для YouTube

Сюжет шоу, которое будет создано исключительно для Интернета, держится в секрете.

Фото: &copy; РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Режиссёр Алексей Красовский (автор фильмов "Праздник" и "Коллектор" с Константином Хабенским) сделает новый кинопроект. Он будет создаваться исключительно для платформы YouTube.

По словам режиссёра, это будет мини-сериал. Над проектом также работает Сергей Астахов ("Праздник", "Брат"). Красовский заявил, что он снова попробует сделать проект народным, а инвесторами смогут стать все желающие.

Новый сериал получил название "Революция". Премьера состоится сразу на YouTube. По словам режиссёра, действие проекта будет разворачиваться в наши дни.

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Сергей Сурепин
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