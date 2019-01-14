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Регион
Опубликовано 14 января 2019, 09:06

Актёр из "Игры престолов" снялся в клипе в Казахстане

Кадр видео&nbsp;Beirut
Кадр видео Beirut

Ирландский актёр Йен Битти стал известен миру благодаря роли королевского стражника Меррина Транта.

Актёр принял участие в съёмках клипа для инди-фолк-группы Beirut из США. Клип на песню Landslide снимали в Бутаковском ущелье и на Чарынском каньоне. Также в видео снялись казахстанские каскадёры из известной во всем мире команды Stunts Nomad.

Йену Битти снова пришлось облачиться в рыцарские латы для съёмок, которые проходили в Казахстане. Согласно сюжету клипа, герой Битти является рыцарем-неудачником, которому не везет в его приключениях.

Мурат Елькенов (каскадёр, который был дублёром Битти) рассказал, что съёмки были непростые. Группе пришлось идти пешком, так как машины не поднимались на Бутаковку. Латы весили по сорок килограммов, ботинки скользили, а актёры падали при подъёме.

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Сергей Сурепин
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