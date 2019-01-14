Актёр из "Игры престолов" снялся в клипе в Казахстане

Ирландский актёр Йен Битти стал известен миру благодаря роли королевского стражника Меррина Транта.

Актёр принял участие в съёмках клипа для инди-фолк-группы Beirut из США. Клип на песню Landslide снимали в Бутаковском ущелье и на Чарынском каньоне. Также в видео снялись казахстанские каскадёры из известной во всем мире команды Stunts Nomad.

Йену Битти снова пришлось облачиться в рыцарские латы для съёмок, которые проходили в Казахстане. Согласно сюжету клипа, герой Битти является рыцарем-неудачником, которому не везет в его приключениях.