Популярный американский рэпер продаёт подделку приставки PlayStation Vita
Фото © Twitter/souljaboy
Приобрести портативную консоль, которую продвигает рэпер Soulja Boy, можно за сто долларов.
Рэпер ДеАндре Уэй (выступает под псевдонимом Soulja Boy) показал новую консоль. Гаджет получил название SouljaGame Handheld. Портативный девайс внешне напоминает PlayStation Vita.
Технические характеристики консоли: камера для фото и видео, 4,3-дюймовый экран с разрешением 480 на 272 пикселя. Устройство сделано из пластика, внутри установлено 8 гигабайт памяти. Приставку можно подключать к телевизору для игры или просмотра фильмов.
Помимо консоли, которую сейчас можно купить за сто долларов (цена без скидки — двести долларов), рэпер также продаёт собственные версии наушников AirPods и Beats, часов Apple Watch и другие "эксклюзивные" девайсы.