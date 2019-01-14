Популярный американский рэпер продаёт подделку приставки PlayStation Vita

Технические характеристики консоли: камера для фото и видео, 4,3-дюймовый экран с разрешением 480 на 272 пикселя. Устройство сделано из пластика, внутри установлено 8 гигабайт памяти. Приставку можно подключать к телевизору для игры или просмотра фильмов.