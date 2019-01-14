В трейлере "Игры престолов" обнаружили масштабный спойлер

Из этого же видео поклонники популярного сериала узнали, что финальный сезон начнётся 14 апреля.

Фанаты "Игры престолов" обнаружили подтверждение одной из теорий в новом трейлере сериала, который вышел сегодня. Своими догадками поклонники шоу начали делиться в социальных сетях.

В полутораминутном видео, которое было опубликовано HBO, персонажи Джон Сноу, Санса и Арья Старк оказываются в усыпальнице замка Винтерфелл, где видят собственные надгробные статуи. После этого подземелье покрывается изморозью.

Поклонники сериала заявили, что в трейлере не появляется Бран Старк. Этот момент фанаты шоу объяснили тем, что в финале персонаж превратится в главного антагониста — Короля Ночи. Также в появлении надгробных памятников поклонники увидели намёк на то, что Старков в последнем сезоне ожидает неминуемая смерть.