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Опубликовано 14 января 2019, 14:28

Фильм "Рома" удостоен главной награды премии Critics' Choice

Кадр фильма "Рома"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Рома"/ © Кинопоиск

Торжественная церемония награждения лучших кинолент проводилась накануне в Санта-Монике.

Драма "Рома" мексиканского режиссёра Альфонса Куарона получила премию Critics' Choice Movie Awards в номинации "Лучший фильм". Награждение проводилось 24-й год подряд в городе Санта-Моника (штат Калифорния).

Фильм рассказывает о драматической судьбе мексиканской семьи в 1970-х годах. Что же касается самого Куарона, то он также получил награду Critics' Choice как лучший режиссёр.

Премию Critics' Choice в номинации "Лучшая актриса" разделили Гленн Клоуз ("Жена") и певица Леди Гага ("Звезда родилась"). Победу в номинации "Лучший актёр" присудили Кристиану Бейлу — он играл в фильме "Власть".

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Сергей Сурепин
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