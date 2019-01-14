Фильм "Рома" удостоен главной награды премии Critics' Choice

Драма "Рома" мексиканского режиссёра Альфонса Куарона получила премию Critics' Choice Movie Awards в номинации "Лучший фильм". Награждение проводилось 24-й год подряд в городе Санта-Моника (штат Калифорния).

Фильм рассказывает о драматической судьбе мексиканской семьи в 1970-х годах. Что же касается самого Куарона, то он также получил награду Critics' Choice как лучший режиссёр.