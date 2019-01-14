Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 января 2019, 14:48

У фильма "Социальная сеть" может появиться продолжение

Кадр фильма "Социальная сеть"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Социальная сеть"/ © Кинопоиск

По мнению сценариста Аарона Соркина, с момента, на котором закончилась оригинальная лента, произошло много интересных событий.

Голливудский сценарист Аарон Соркин считает, что фильм "Социальная сеть" должен получить продолжение. Об этом он рассказал в недавнем интервью, когда обсуждал оригинальную картину 2010 года, за которую он получил премию "Оскар".

Соркин заявил, что с момента, на котором завершился фильм, произошло много интересных и драматических событий. По словам сценариста, ему известно достаточно много информации для того, чтобы можно было снять сиквел. Соркин отметил, что в создании продолжения заинтересован Скотт Рудин (продюсер оригинала).

Напомним, фильм "Социальная сеть" повествует о жизни создателя социальной сети "Фейсбук" Марка Цукерберга. Картина получила награды "Оскар" и "Золотой глобус".

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Facebook
  • Игры
  • Кино и сериалы
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar