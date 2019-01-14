Киноверсия "Пиноккио" от Disney осталась без режиссёра

Авторы будущей картины в настоящий момент не разглашают дату премьеры и начала съёмок.

Пол Кинг (создатель двух частей "Приключений Паддингтона") отказался от режиссёрского кресла в киноадаптации мультфильма "Пиноккио". Причиной стали семейные обстоятельства. Известно об этом стало из интервью оператора Шеймаса Макгарви, которое он дал Discussing Film.

Студия Disney пока не утвердила нового постановщика картины. Текущую версию сценария фильма написал сам Кинг вместе с Саймоном Фарнэби ("Майндхорн") и Крисом Вайцем ("Золотой компас"). На роль столяра Джеппетто рассматривается Том Хэнкс.