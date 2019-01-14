Том Харди и Шарлотта Райли снова стали родителями

Звёзды Голливуда пока что не разглашают точную дату рождения своего малыша. Они предпочитают держать личную жизнь в секрете.

Актёры Том Харди и Шарлотта Райли отметили радостное событие. Накануне 37-летняя Райли родила второго сына. Мальчика назвали Форрестом в честь персонажа из любимого фильма Шарлотты "Форрест Гамп".

Точная дата рождения ребёнка не разглашается. Харди и Райли, как правило, держат свою личную жизнь в секрете. Например, Харди с большой неохотой рассказывает про свою семью во время интервью. Первый ребёнок у Тома и Шарлотты родился в октябре 2015 года.