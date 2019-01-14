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Регион
Опубликовано 14 января 2019, 15:09

Том Харди и Шарлотта Райли снова стали родителями

Фото:&nbsp;&copy; AP Photo/Eric Risberg

Фото: © AP Photo/Eric Risberg

Звёзды Голливуда пока что не разглашают точную дату рождения своего малыша. Они предпочитают держать личную жизнь в секрете.

Актёры Том Харди и Шарлотта Райли отметили радостное событие. Накануне 37-летняя Райли родила второго сына. Мальчика назвали Форрестом в честь персонажа из любимого фильма Шарлотты "Форрест Гамп".

Точная дата рождения ребёнка не разглашается. Харди и Райли, как правило, держат свою личную жизнь в секрете. Например, Харди с большой неохотой рассказывает про свою семью во время интервью. Первый ребёнок у Тома и Шарлотты родился в октябре 2015 года.

Напомним, Том Харди играл в новом фильме "Веном". Что же касается Шарлотты Райли, то она знаменита по ролям в фильме "Грань будущего" и сериале "Острые козырьки".

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Сергей Сурепин
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