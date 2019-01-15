В Госдуме предложили изменить систему контроля газовой безопасности в домах

В Госдуму РФ внесли проект, который предусматривает изменение системы контроля газовой безопасности в жилых домах. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Авторы законопроекта предлагают оснащать дома автоматизированными системами контроля за счёт региональных фондов капремонта.

Отмечается, что такие меры направлены на предотвращение случаев утечки и взрыва бытового газа.