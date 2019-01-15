Володин оценил перспективы возвращения России в ПАСЕ

Спикер ГД отмечает, что пока в ассамблее боятся услышать точку зрения, которая не совпадает с их.

Россия считает невозможным возвращение в ПАСЕ, так как поправки об исключении санкционных статей из регламента ассамблеи до сих пор не были приняты. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем парламента Финляндии Паулой Рисикко.

— Мы считаем для себя невозможным участие в работе Парламентской ассамблеи, где боятся слышать другую точку зрения, — отмечает Володин.

Он напомнил, что Москва настаивает на том, что все страны-участницы имеют равные права, о чём сказано в уставе Совета Европы.