Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 января 2019, 11:41

Володин оценил перспективы возвращения России в ПАСЕ

Фото:&copy;&nbsp;РИА Новости/Алексей Витвицкий

Фото:© РИА Новости/Алексей Витвицкий

Спикер ГД отмечает, что пока в ассамблее боятся услышать точку зрения, которая не совпадает с их.

Россия считает невозможным возвращение в ПАСЕ, так как поправки об исключении санкционных статей из регламента ассамблеи до сих пор не были приняты. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем парламента Финляндии Паулой Рисикко.

— Мы считаем для себя невозможным участие в работе Парламентской ассамблеи, где боятся слышать другую точку зрения, — отмечает Володин.

Он напомнил, что Москва настаивает на том, что все страны-участницы имеют равные права, о чём сказано в уставе Совета Европы.

Ранее Лайф писал, что ПАСЕ предложила Госдуме сформировать делегацию для участия в зимней сессии.

BannerImage
Янковская Ольга
  • Новости
  • пасе
  • Вячеслав Володин
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar