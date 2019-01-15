Для россиян отменят обязанность доказывать отсутствие задолженности за капремонт

Предполагается, что госорганы будут сами запрашивать данные обо этом у регионального оператора или владельца специального счёта.

Государственная дума в третьем финальном чтении приняла закон, отменяющий обязанность граждан доказывать отсутствие задолженности за оплату взносов на капитальный ремонт для дальнейшего получения компенсации расходов на услуги ЖКХ. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Сейчас граждане подтверждают факт отсутствия задолженности путём предоставления сведений об оплате взноса каждый месяц. Предполагается, что после вступления закона в силу информацию об отсутствии такой задолженности в органы соцзащиты будут направлять владельцы специального счёта и региональный оператор фонда капремонта.

В Жилищном кодексе РФ установлено право регионов предоставлять компенсацию расходов на уплату взноса пенсионерам в возрасте от 70 лет в размере 50%, достигшим 80 лет — в размере 100%. Условием предоставления компенсации является отсутствие задолженности по оплате взноса на капитальный ремонт.