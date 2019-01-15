Директор Института вирусологии РАМН Дмитрий Львов заявил, что в этом году в Россию возвращается пандемический вирус гриппа, который свирепствовал в стране в 2009 году. По словам учёного, во время каникул заболеваемость упала, но теперь будет постепенно нарастать.

— Конечно, благодаря активной политике Роспотребнадзора была проведена активная иммунизация населения. Поэтому те, кто привит, они, во-первых, не умрут и, во-вторых, у них, скорее всего, не будет серьёзных осложнений, а вот остальным надо беречься, потому что опять начинает активно циркулировать пандемический вирус 2009 года, который неправильно называют свиным гриппом, — H1N1/09. Это пандемический вирус, который появился в 2009 году, он опять начинает доминировать, а он более вирулентен по сравнению с другими штаммами вируса гриппа. Поэтому не исключено, что сезон будет довольно напряжённым, — рассказал учёный Лайфу.