В общежитии, без света и воды. Пенсионерка из Омска выживает с паспортом СССР

Женщина сдаёт вторсырьё, чтобы как-то сводить концы с концами, но её доход редко превышает три тысячи рублей в месяц.

В Омске нашли гражданку уже несуществующего СССР. Местная пенсионерка Галина Абаскалова не успела вовремя сменить паспорт на российский, и теперь она буквально выживает, поскольку не может оформить пенсию и рассчитывать на социальные льготы. Историю гражданки несуществующей страны поведал "Первый городской телеканал".

Галина Петровна живёт в общежитии, в котором в советское время работала вахтёршей. Женщина сдаёт вторсырьё, чтобы как-то сводить концы с концами. Её доход редко превышает три тысячи рублей в месяц, поэтому коммунальные услуги пенсионерка оплатить не в состоянии. В её комнате нет ни света, ни воды, а соседи "отрезали" санузел каменной стеной. Еду Абаскалова разогревает на батарее.

Пенсию омичка так и не оформила из-за отсутствия паспорта РФ. Но к самому простому способу решить проблему — заменить старый документ — Галина Петровна не прибегает. Боится, что за просрочку её оштрафуют.