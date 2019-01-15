Слышны взрывы и стрельба. Неизвестные напали на гостиницу в столице Кении

По предварительной информации, в результате происшествия есть погибшие и раненые.

Группа неизвестных людей напала на гостиничный комплекс Dusit D2 в Найроби. Как сообщают местные журналисты со ссылкой на очевидцев, к отелю подъехал белый автомобиль, из которого вышла группа людей. Они забежали в здание, после чего послышались взрывы и стрельба.