Слышны взрывы и стрельба. Неизвестные напали на гостиницу в столице Кении
Фото: twitter.com/teddyeugene
По предварительной информации, в результате происшествия есть погибшие и раненые.
Группа неизвестных людей напала на гостиничный комплекс Dusit D2 в Найроби. Как сообщают местные журналисты со ссылкой на очевидцев, к отелю подъехал белый автомобиль, из которого вышла группа людей. Они забежали в здание, после чего послышались взрывы и стрельба.
#Nairobi #Kenya pic.twitter.com/oQQK5poUCZ— Ian Cox (@IanECox) 15 января 2019 г.
В настоящий момент территорию гостиничного комплекса оцепила полиция. Проводится эвакуация людей.
Police and rescue workers at Dusit D2 Hotel, Nairobi following the terror attack #Riverside pic.twitter.com/AH1DQUNxmr— The African Voice (@teddyeugene) 15 января 2019 г.
Местных жителей и журналистов просят держаться подальше от места происшествия.