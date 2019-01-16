Число погибших при нападении на гостиницу в Кении возросло до 14

Число погибших при нападении на гостинично-офисный комплекс в столице Кении Найроби увеличилось до 14. Об этом сообщает Reuters.

Также отмечается, что в зданиях до сих пор слышны выстрелы. В МВД страны сообщили, что люди эвакуированы и правоохранительные органы завершают зачистку территории.