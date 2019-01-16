"Синоним проституции". Милонов предложил запретить экстрасенсов

Депутат рассказал, что внёс в Госдуму законопроект о привлечении к уголовной ответственности экстрасенсов в связи с причинением вреда гражданам.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить деятельность экстрасенсов и приравнять их к проституткам. Об этом он рассказал в беседе с агентством "Москва".

— Моя большая мечта, чтобы такая деятельность, как экстрасенсорика, была бы запрещена на территории России. Экстрасенсы, маги, всевозможные целители должны быть вычеркнуты из правового поля, то есть это должен быть род занятий, который был бы синонимом проституции, — сказал Милонов.

Депутат рассказал, что внёс в Госдуму законопроект о привлечении к уголовной ответственности экстрасенсов за причинение вреда гражданам. Он отметил, что сейчас за такое нарушение в отношении экстрасенсов есть только административное наказание и оно используется крайне мало.