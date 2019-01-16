Госдума в первом чтении приняла законопроект о паллиативной помощи
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Инициатива предусматривает право пациента облегчить себе боль, в том числе наркотическими и психотропными средствами.
Госдума приняла в первом чтении законопроект, расширяющий понятие "паллиативная медицинская помощь", пишет ТАСС.
Согласно законопроекту, термин "паллиативная помощь" становится комплексным: кроме медицинского вмешательства, в понятие включается оказание психологической помощи неизлечимо больным и предоставление ухода.
Такая мера направлена на улучшение качества жизни, избавление от боли, тяжёлых проявлений заболевания и поддержание работы функций организма. Иными словами, пациент может рассчитывать на снятие боли, в том числе наркотическими препаратами.
Помимо этого, устанавливается право неизлечимо больных пациентов получать медикаменты бесплатно не только на стационарном лечении в больнице, но и в домашних условиях.
Порядок оказания паллиативной помощи установит Минздрав. Больницы смогут взаимодействовать с организациями социального обслуживания, общественными объединениями и НКО.
Как ранее писал Лайф, в России может появиться специальность — врач паллиативной помощи.