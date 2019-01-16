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Опубликовано 16 января 2019, 12:43

Госдума поддержала закон о снижении цен на жизненно важные лекарства

Фото: &copy;&nbsp;Flickr/Gatis Gribusts

Фото: © Flickr/Gatis Gribusts

Согласно документу, в частности, отпускная стоимость препарата может быть увеличена не чаще одного раза в год.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о снижении цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП), в том числе о падении их стоимости в иностранной валюте. Соответствующее решение было принято депутатами в ходе заседания.

Проектом также предлагается обязать производителей перерегистрировать в 2019–2020 гг. предельные отпускные цены на лекарства, включённые в перечень ЖНВЛП. Согласно документу, отпускная стоимость препарата может быть перерегистрирована в сторону увеличения не чаще одного раза в год.

Ранее в Госдуме предложили ввести в российских вузах обучение по новой специальности — врач паллиативной помощи.

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Алёна Темирчиева
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