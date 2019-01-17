Число погибших при нападении на гостиницу в столице Кении возросло до 21

Число погибших при нападении группы террористов на гостинично-офисный комплекс в столице Кении Найроби увеличилось до 21 человека, сообщает AFP со ссылкой на главу местной полиции.

— На месте нападения было обнаружено ещё шесть тел, один сотрудник полиции умер от ран, — заявил Джозеф Бойнетт.

Как ранее сообщал Лайф, неизвестные напали на гостиничный комплекс Dusit D2 в Найроби, столице Кении. К отелю подъехал белый автомобиль, из которого вышла группа людей. Они забежали в здание, после чего открыли стрельбу.