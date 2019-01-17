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Регион
Опубликовано 17 января 2019, 00:01

Число погибших при нападении на гостиницу в столице Кении возросло до 21

Фото: &copy; Twitter/Eng. Peter Kiptoo

Фото: © Twitter/Eng. Peter Kiptoo

Число погибших при нападении группы террористов на гостинично-офисный комплекс в столице Кении Найроби увеличилось до 21 человека, сообщает AFP со ссылкой на главу местной полиции.

— На месте нападения было обнаружено ещё шесть тел, один сотрудник полиции умер от ран, — заявил Джозеф Бойнетт.

Как ранее сообщал Лайф, неизвестные напали на гостиничный комплекс Dusit D2 в Найроби, столице Кении. К отелю подъехал белый автомобиль, из которого вышла группа людей. Они забежали в здание, после чего открыли стрельбу.

Спустя 20 часов осады силам правопорядка удалось ликвидировать террористов, которые держали оборону в зале одного из корпусов. Ранее президент Кении Ухуру Кениата заявил о завершении операции в комплексе.

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Сергей Тюленин
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