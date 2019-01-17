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Регион
Опубликовано 17 января 2019, 10:02

В день рождения. Переживший теракт 11 сентября американец убит при атаке в Кении

Спиндлер обедал в ресторане гостиницы, когда в здание ворвались четыре вооружённых боевика.

Одной из жертв атаки на гостиницу в Найроби оказался американский бизнесмен, который пережил нападение террористов на башни-близнецы в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Джейсон Спиндлер погиб в свой день рождения. Об этом сообщает The Sun.

Гражданин США переехал в Кению около пяти лет назад, а в день гибели, 15 января, ему исполнился 41 год. Спиндлер обедал в ресторане гостиницы, когда в здание ворвались четыре вооружённых боевика. Во время атаки 11 сентября 2001 года он работал в одной из двух башен и смог сбежать, но в этот раз американец оказался в числе первых жертв.

— Мой брат Джейсон скончался сегодня утром во время террористической атаки в Найроби… Он был бойцом, — подтвердил гибель Спиндлера его брат.

Ответственность за нападение на гостинично-офисный комплекс в Найроби уже взяла на себя сомалийская террористическая группировка "Аш-Шабаб"*. По последним данным, в результате теракта погиб 21 человек.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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Алёна Темирчиева
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